Florence LABORDE

Forte de 18 ans d'expérience dans le domaine de la vente (parfumeries, prêt-à-porter, parapharmacies, bijouteries) je recherche un CDI dans ce domaine. Je suis diplômée du CAP Vente, du CAP Esthétique et techniques de ventes.



Je suis également à la recherche d'un poste en CDI dans le domaine de l'assistanat et administratif, J’étudierais avec plaisir vos propositions, merci.

Expérience réussie de 5 ans en agences immobilières et chez un promoteur immobilier neuf et ancien.

Diplômée du Certificat de Secrétaire Médicale de l'Ecole Culture et Formation de Valenciennes et Paris.

Expérience de deux mois à temps complet au Pôle de Santé en Imagerie Médicale, Pédiatrie UHCD et Admissions.

Rigoureuse, réactive, organisée j’aime travailler en équipe.



Mes compétences :

Maquilleuse

Expertise soin visage et corps

Parfumerie

Techniques de vente

Dynamique

Parapharmacie|Bébé|Bien être|Bio|Cheveux|Comp

Secrétariat

Microsoft Office

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion de la relation client

Communication interne

Gestion de plannings

Maîtrise des marques de parapharmacie

Maitrise des marques de parfumerie

Soins esthétiques

Appels entrants et sortants

Connaissance des huiles essentielles et fleurs de