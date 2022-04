Bronislawa GALINSKA-JULIA

Je représente des créateurs de mode élaborée à partir de fibres naturelles.

Chez Art Slawa , vous trouverez une vaste gamme de vêtements en lin issu de culture biologique: maille, jersey,tissu ou voile, de coton 100% et de bouclette de laine conçus par des créateurs d'union européenne exclusivement.



Dans ma collection, certains articles sont des pièces uniques.

D'autres sont des créations originales fabriquées en petites séries.



Je participe aux salons professionnels : Prêt à Porter et Natexpo Paris, ainsi qu'à des salons "produits naturels" pour les professionnels et les particuliers tels que : Marjolaine,Salon Zen,

Artemisia ,Sesam, Vivre Autrement,Bio Alsace,Bio et Co, Valériane à Namur en Belgique, Asphodèle et Primevère à Lyon. Je distribue aussi aux Dom-Tom, Belgique, Italie, Autriche et Suisse et suis en recherche constante de nouveaux partenaires.



www.art-slawa.fr



Mes compétences :

Création

Bio

Art

Lyon

Bien être