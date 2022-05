Après plus de 20 ans d'expériences commerciales auprès de plusieurs entreprises j'ai décidé de rejoindre le marketing de réseaux en tant qu'entrepreneur indépendant et de développer des canaux de distribution composés de partenaires motivés et désireux d'améliorer leur revenu, voire de changer leur situation professionnelle .

Mon rôle est d'aider tout un chacun désireux de donner un nouveau tournant à sa vie professionnelle d'atteindre ses objectifs.

Un de mes buts étant la liberté financière totale, je suis bien conscient que pour y arriver j'ai besoin d’amener d'autres personnes vers de nouveaux sommets.



Les groupes, les entreprises et les familles se distinguent par leur philosophie, une mentalité propre qui peut les différencier les uns des autres. Chez ASEA,

nous prenons cette conception très au sérieux.

Ainsi, nous pensons que tous les êtres humains doivent répondre à trois besoins de base :

croire, appartenir et devenir.

ASEA aide ses collaborateurs à croire à l’aspect révolutionnaire de ses produits, à appartenir pleinement à une entreprise qui est motivée par une éthique solide,

et à devenir des personnes encore plus épanouies, tant au niveau professionnel que personnel.



ASEA vous permet d’améliorer votre style de vie.

Qu’il s’agisse d’augmenter vos revenus pour faciliter le paiement de votre maison ou de vous

mettre à votre compte, ASEA peut être l’entreprise qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

Vous pouvez personnaliser votre expérience grâce à ASEA,

afin de répondre à vos propres besoins,

tant personnels que financiers.



Présentation d'Asea en 4 minutes:

http://liferedoxinfo.com/francais/apercu/



Merci d'avoir pris le temps de consulter mon profil et visionner la présentation. je me tiens à la disposition de toutes celles ou ceux qui veulent en savoir plus.

Patrice Maurer

Tél: 0033 646700092

Skype: patrice.maurer

Mail: patrice.maurer@yahoo.fr

https://pakamo68.myasealive.com/