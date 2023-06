Elodie BONNEVAY

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



9 agences a votre services

Amplepuis

Thizy les Bourgs

Charlieu

La pacaudière

Chauffailles

La Clayette

Marcigny

Panissiere

Belmont de la Loire



Vous avez un projet immobilier, je me tiens à votre disposition afin de vous conseiller et vous accompagner dans vos projets



Spécialisée en

TRANSACTION

VENTE A TERME

VENTE EN VIAGER

SERVICE FONCIER- GESTION DE VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION ( maisons individuelles)

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

RECHERCHE DE FINANCEMENT, AIDE A L'INSTALLATION.



Nous réunissons toutes nos compétences afin de vous donner une entière satisfaction



a très bientôt.



Secteur Rhône-Loire et Saône et Loire



Mes compétences :

Mandataire immobilier

Gestion locative

Estimation de bien

Investissement immobilier

Négociation immobilière

Gestion de patrimoine

Vente

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Recherche de financement

Négociation contrats

Conseil

Transactions immobilières

Droit immobilier

Négociatrice