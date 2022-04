Florence LABULLE

Responsable du contrôle de gestion, j'ai acquis des compétences solides et complémentaires, tant au niveau comptable, financier, que des systèmes d'information pour lesquels j'ai une forte appétence. J'oriente mes analyses vers les besoins opérationnels.



DOMAINES DE COMPETENCES :



- Etablissement des clôtures mensuelles, organisation du processus budgétaire, prévisions (rolling forecast)



- Contrôle de Gestion commerciale, logistique, travaux, services



- Organisation, mise en place / optimisation de systèmes d’information

(SAP, JD Edwards, Hypérion Essbase, Oracle, SAS)



- Contexte de LBO, conduite du changement



- Gestion et suivi de Projets informatiques



- Management (jusqu'à 6 personnes)



- anglais, allemand



-mobilité: totale



Mes compétences :

Manager de transition

TABLEAUX DE BORD

JD EDWARDS

CEGID

IT

GESTION DE PROJETS

BUSINESS PARTNER

BFR

DSI

ORACLE

MASSE SALARIALE