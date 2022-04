Florence LACROIX

Un parcours passionnant de quinze ans en agence de design, évoluant dans l'univers du luxe, des spiritueux et de la cosmétique...



Différents postes et responsabilités qui me permettent aujourd'hui d'offrir un large éventail de compétences :

- De la création à la direction artistique, jusqu'au suivi de fabrication...

- Du brief, jusqu'à la présentation client....



Une expérience réussie et une nouvelle aventure : le free-lance.