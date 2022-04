Florence LAGOUEYTE

Titulaire d'un BTS d'Assistante de Direction acquis en VAE en 2009, je possède une solide expérience dans l'aide au financement des entreprises et le rachat de crédits à la consommation et immobiliers. De janvier 2013, à fin juin 2015, j'ai occupé un poste de gestionnaire en documentation technique (Géosciences) au sein d'une société pétrolière. Maitrise de l'outil informatique sous Windows et OS (MAC). Niveau A2 en espagnol et B1-2 en anglais (DCEL juin 2016)

Je suis disponible et souhaite élargir mon champ de compétences.



Mes compétences :

Documentation technique

Base de données

Analyse financière

Rédaction web

Veille documentaire

Assistance juridique

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Assistanat de direction

Rédaction technique

Communication interne