Florence LAJEUNESSE

Assistante de Direction - Travaux,

- coordination des travaux / suivi administratif, financier et juridique des marchés de travaux français et internationaux,

- établissement des états d'avancement de travaux / projets de décompte final

- rédaction / préparation des contrats de sous-traitance

- préconisations sur contrats divers

- participation aux réponses à appel d'offres

- gestion de conflits / chargée du pré-contentieux



Gestionnaire gérance, Citya Sainte Victoire

- commande et suivi des travaux

- suivi des impayés : relance, commandement de payer, déclaration GLI

- accueil physique et téléphonique

- prospection



Stagiaire en Marchés Publics / Privés de travaux, Duplipark SAS.

Activités principales:

- Suivi administratif et juridique de l'exécution des marchés.

- Conseil en amont sur les contrats.

- Participation à réponse à appel d'offres.

- Chargée du pré-contentieux.

- Rédaction de mémoire en réclamation.

- Traduction de contrat de construction conclu à l'international (de l'anglais au français)





Etudiante en Master 2 professionnel "droit et métiers de l'urbanisme et de l'immobilier" au sein du Centre d'Etudes Juridiques d'Urbanisme,



Domaines de connaissances:

- droit des marchés publics / privés de travaux

- droit de l'immobilier: droit de la construction, responsabilités des professionnels de l'immobilier, immobilier de l'entreprise, financement des opérations immobilières...

- droit de l'urbanisme: planification, autorisations de construire, contentieux, urbanisme commercial...

- droit de l'environnement







Mes compétences :

Gestion locative

Immobilier

Droit

Marchés publics

Coordination de travaux

Sous-traitance

Suivi de chantiers