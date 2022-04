Antoine LAJEUNESSE

Après plusieurs années passées en tant que responsable pédagogique au sein d'un organisme de formation, j'aspire à de nouveaux challenges.

J'ai repris des études et suis maintenant diplômé de l'Université Paris-Dauphine en Management de la formation (diplôme de niveau BAC +5, mention bien).

Le thème de mon mémoire a été un sujet qui me tient à cœur ; concevoir la VE comme un réel dispositif pédagogique.

Je suis à la recherche d'un poste ou de missions en tant que responsable formation, ingénieur de formation ou de certifications, chargé de formation ou d'études pédagogiques.

La formation professionnelle se réinvente. Elle devient plus agile, plus digitale, plus centrée sur l'apprenant.

Ce sont mes valeurs et mes compétences et j'aimerais les partager avec vous.



Mes compétences :

Pédagogie

Formation

Informatique