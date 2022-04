Bonjour à tous.



Je suis une femme de 50 ans dynamique et autonome, avec une solide expérience de la comptabilité jusqu'à la préparation du bilan.

Lors de mon parcours professionnel j'ai travaillé dans des domaines très variés tel que l'industrie alimentaire, l'import / export, l'industrie de l'acier, le transport, le BTP, ...

Ainsi que différentes tailles d'entreprises qui vont de l'artisan au groupe européen.

j'ai aussi utilisé des logiciels tel que Sage, SAP, AS400, Coala

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements



Salutations



Florence LAMARCHE



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

IBM AS400 Hardware

Exel

Coala

Ciel