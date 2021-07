Secrétaire comptable depuis une dizaine d'années, je possède une certification de secrétaire médicale car j'ai voulu orienter mon métier sur un axe plus relationnel, et plus en relation avec le milieu médical.



Mes compétences :

Logiciels de comptabilité et gestion commerciales

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Accueil physique et téléphonique

Gestion administrative

Comptabilité générale

Gestion agendas / plannings

Suivis dossiers du personnel