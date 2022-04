Florence LAMY

Diplômée d'un Master 2 en Psychologie du travail, mon expérience s'est construite au travers du conseil auprès des entreprises (recrutement, formation) et du conseil individuel (bilan de compétences). J'ai rejoins l’équipe d’Alidoro Consultants en 2010. J’accompagne les dirigeants vers une autonomie de décision et d’action dans la gestion sociale de leurs équipes notamment : évaluation de profils, appui des salariés dans leur projet d'évolution professionnelle, gestion des risques psychosociaux. En parallèle, je contribue au développement du potentiel des managers et des collaborateurs via la conception et l’animation de formations actions intra et interentreprises.



Mes compétences :

Conseil en formation et process RH

Tests psychotechniques

Gestion des risques psychosociaux

Conseil en management du changement

Conseil Management

Conseil rh

Bilan professionnel

Coaching

Formation professionnelle continue

Conseil en recrutement

Ressources humaines

GPEC

Communication interne

Formation

Développement personnel

Recrutement

Risques psychosociaux