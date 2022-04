Florence LAROCHE

Titulaire d'un BTS Assistant de Gestion, je suis polyvalente, et j’ai une grande aptitude à l’organisation. Ayant de même un parfait sens des responsabilités, je suis en mesure de gérer avec autonomie le poste qui me sera confié. Tout au long de mon expérience professionnelle j'ai toujours eu un très bon contact auprès de mes collègues, de mes supérieurs et des clients de l'entreprise.



Mes compétences :

EBP

SAP

Ciel

Microsoft Office