Florence LASSERRE

Après plusieurs années au sein de cabinets d'audit, je mes suis dirigée vers la gestion de patrimoine au sein de deux groupes mais également en tant qu'indépendante.

Aujourd’hui je propose mes services comme formatrice et coach pour accompagner les chefs d'entreprises et les particuliers dans l'analyse et l'approfondissement de leurs connaissances des notions essentielles à connaître dans les différents secteurs de la finance et de l'immobilier ainsi que la fiscalité liée à ces deux secteurs d'investissements.