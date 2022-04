Florence LATAPPY

J'ai créé la Cie Maloya Métiss, compagnie de danse professionnelle, en 2004 avec l'idée de créer la Compagnie qui me corresponde: me rapprochant de mes origines créoles réunionnaises mais aussi d'une liberté de création anti-académique, d'une gestuelle plus "naturelle" mais néanmoins exigeante.

Même si j'ai aussi suivi des cours de danse classique ou moderne, je me suis beaucoup intéressée aux danses dites traditionnelles, surtout africaines, et à toute danse à ma portée.

En raison d'une blessure, je me suis intéressée à d'autres disciplines corporelles: les arts martiaux avec le moring réunionnais, le tai chi mais surtout le kalaripayat, mais aussi le yoga.

C'est grâce à cette curiosité pour d'autres cultures que j'ai pu me soigner et continuer à avancer. Comment créer dans le respect de chacun? Pour moi, l'expression artistique n'est pas une démonstration: elle contient une part de spectaculaire mais surtout, il y a la poésie, une dimension magique accessible par la sensibilité de chacun.

Mes spectacles parlent de cette dimension de l'humain qui n'est pas rationnelle et que l'on ne peut qu'évoquer, suggérer. Je m'attache à chaque détail en ne laissant rien au hasard sauf pendant les improvisations qui sont les matériaux de travail. L'idée n'est pas de donner des leçons mais d'aborder un sujet, de partager une réflexion pour ouvrir le débat, sans m'enfermer dans un style ou des idées, mais en recherchant ce qui convient pour moi et ceux qui participent à chaque spectacle.

J'ai créé ma propre danse avec mon histoire et je continue à m'intéresser à toutes sortes de techniques corporelles, et à d'autres cultures.

Je me préoccupe beaucoup de la question de la discrimination puisque ce que j'apprécie c'est justement la différence! La discrimination contre les femmes et les autres cultures.

Tout mon parcours personnel et professionnel est marqué par ces valeurs.

Je suis devenue une passionnée de l'art martial du Kérala, le kalaripayat et j'ai commencé à apprendre la médecine naturelle qui est reliée à cette tradition, l'ayurvédique.



Je continue à échanger avec d'autres cultures à travers mon art notamment grâce au réseau international du Festival Cri de Femme dont je suis la représentante officielle à la Réunion.



Je partage aussi mon expérience en tant que consultante à l'EIAO, une école d'art différente, encore en gestation.



Je suis prête à relever d'autres défis et à partager avec d'autres.



Devenue ambassadrice du mouvement Cri de Femme créé en République dominicaine par Jael Uribe en 2015, J'organise la version réunionnaise du festival du même nom. Ve dernier est représenté en France par l'artiste et intellectuelle Stéphanie Melyon Reinette.



Je suis membre du Conseil international de la Danse, du Syndeac, de la Plateforme danse de la Réunion et du CA de Chorégraphes Associés.



Retrouvez moi également sur Linkedin.com



Avertissement:

Etant donné la nature ambigüe de certains messages que j'ai reçus, je tiens à préciser que je recherche exclusivement des contacts purement professionnels ...Je ne donnerai aucune suite à des messages qui ne sont pas professionnels et je couperai tout contact si nécessaire.

Par ailleurs, je ne crois pas que faire connaissance puisse se faire par le biais d'un réseau: seul des contacts directs me paraissent fiables pour envisager une coopération professionnelle. Ce genre de réseau permet juste un premier contact. Je sais que certains n'ont aucun doute et partagent mon avis mais je vise les autres...



Mes compétences :

Danse

Enseignement

Yoga

Chant

Traduction juridique

Traduction

Arts et culture

Arts martiaux

Arts plastiques

Théâtre

Massage