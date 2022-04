Florence LAURENT

Répondre à vos attentes en matière de réduction d'impôt, de préparation de la retraite et de sécurisation de la famille

Pour cela, je me rends à votre domicile,

Nous identifions ensemble vos enjeux et vos objectifs,

Nous définissons votre stratégie patrimoniale,

Je vous propose des solutions financières, immobilières, fiscales adaptées à votre situation patrimoniale

Nous mettons en place les solutions sélectionnées,

Je réalise le suivi de votre placement, vous tiens régulièrement informé, vous aide dans vos déclarations d'impôts.



Je fais partie du réseau Prodémial, nous sommes experts en :

- Investissement immobilier,

- Intermédiaire en Assurance,

- Intermédiaire en Opération de Banque,

- Conseiller en Investissement Financier.



N'hésitez pas à me contacter pour une étude patrimoniale, je me déplacerai à votre domicile.

Pour me joindre : 06 22 35 81 02 ou par email florencela@wanadoo.fr







Mes compétences :

Conseil

Suivi clientèle

Optimisation