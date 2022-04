Florence LECOUTEY

L’ obtention de mon titre de Comptable assistante de niveau IV et mes expériences en gestion et responsabilité de commerce ont permis d’ acquérir une polyvalence comptable et administrative.

En effet, je prends en charge la comptabilité courante, de l’identification à la détermination du résultat, en comptabilisation, en saisie de document comptable, en déclaration de TVA, en rapprochements bancaires et les travaux de fin d’exercice jusqu’à la clôture. J’effectue le suivi de la facturation Clients et Fournisseurs, je vérifie et justifie les soldes des comptes, je gère la préparation et l’établissement des salaires, j’assure la gestion des dossiers du Personnel, la gestion commerciale et le traitement des litiges.

J’ai également confirmé et développé mes compétences en secrétariat, notamment en accueil physique, téléphonique et traitement du courrier, ainsi qu’en création, saisie et transmission de documents ou de tableaux.

Au cours de mes missions, j’ai prouvé mon sens de l’organisation, de la confidentialité et des responsabilités.

Ma faculté d’apprentissage et ma rigueur administrative me permettent d’acquérir et d’appliquer rapidement de nouvelles connaissances, ce qui facilite mon adaptation au poste.