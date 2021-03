Florence MANGION

Issue d'une formation niveau licence dans le domaine des Ressources Humaines en alternance, je travaille comme Chargée Ressources Humaines au sein de Terrena, coopérative agricole et agroalimentaire présente dans l'Ouest de la France.



Mes compétences :

Utilisation d'outils bureautiques

Suivi des dossiers

Rédaction

Gestion des ressources humaines

autonomie

Hiérarchiser les priorités et être rigoureux

Respect des règles et procédures

Organisation du travail

Impliqué dans les missions confiées

Esprit équipe