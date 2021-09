Florence MUGISHA-PUECH

Issue de lInstitut Français dUrbanisme, jai développé une solide expérience de terrain dans des territoires en renouvellement urbain puis mené des opérations de relogement en Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) au sein de l'OGIF, bailleur en Ile-de-France.



Chargée de mission bénévole au sein de la Régie de quartier Bellefontaine Services à Toulouse, entre le mois d'octobre et décembre 2009, cette implication a représenté pour moi un enrichissement de mon appréhension de quartiers dits "en difficultés".



Au cours de mon stage et de mon mémoire de fin de DESS d'Urbanisme, j'ai également acquis des compétences en termes d'accessibilité aux personnes handicapées, domaine devenu incontournable de l'aménagement et des usages urbains.



Après avoir de nouveau exercé le métier de Chargé de Relogement au sein de Paris Habitat OPH (ex OPAC de Paris), j'ai intégré la Ville de Rosny-sous-Bois comme Coordinatrice de quartier de La Boissière-Saussaie Beauclair en juin 2010 puis suis devenue Chargée de mission Cadre de vie et citoyenneté en février 2016.



Mes expériences à la fois en collectivité territoriale et dans le logement social m'ont permis de devenir Chargée de mission Habitat au sein de la région Occitanie depuis fin 2019.



Mes compétences :

Informatique

Logement social

Urbanisme

Politique de la ville

Habitat