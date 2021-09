Florence NATIN - LE ROY

Florence Natin (Natin- Le Roy) Mobilité France - International .



Dernier poste occupé, Chef projet Communication confirmée Conduite du Changement, manager agence interne Communication Corporate, Rh, Rse, groupe Sncf.



Objectifs : « Vivre la passion de la Communication, c’est :

Créer pour exister

Une forte volonté de se développer, d’'aboutir

La relation aux autres mais pas faire comme les autres

L'importance du service rendu au public, au consommateur ou au salarié

Développer la transparence & l’'éthique

Faire partie de la solution et non pas du problème

Valoriser pour optimiser ».



Triple - Compétence : Marketing - Communication - Rh

Environnement multiculturel type anglo-saxon, Secteurs B to C - PGC + B to B - Industrie, Evénementiel,





Profil : Social, Artiste, Entreprenant.



Projet pro raison : Communication et Création, Image, RP, Relations médias

luxe / beauté, tourisme, entertainment (production tv, cinéma, spectacles, musique).



Projet pro coeur : Actrice, Chanteuse, Danseuse longs métrage et /ou comédies musicales; parallèlement Animatrice Émission radio et /ou télévision; Voix Off doublage films animation, films étrangers et vice versa.



Membre groupe professionnels cinéma, musique, télévision sur LinkedIn.



Expériences extra - professionnelles :



montage et mise en scène de pièces de théatre pour enfants (bafa);

oratrice et auditrice cours histoire de l'art à la fondation rachel boyer - école du louvre; figurante et modèle pour évènements tv, clip musique, conférence de presse Festival de Cannes, showrooms et défilés Fashion Week ...Profil artiste Vip sur casting.fr , FloMarisStella91 et sur instagram @florencenatin1991



Mes compétences :

Communication

Marketing

Ressources humaines

Management

Psychologie

Relations internationales

Histoire de l'art

Luxe

Stratégie digitale

Stratégie de communication

Médias

Créativité

Relations Publiques

Marketing stratégique

Rédaction de contenus web

Communication online