Florence PONSOLLE

Issue de la filière cadre de santé infirmière

Expérience significative, polyvalence, certification, blocs, hygiène, services de soins

Leaadersheap, organisée, autonome, dynamique, esprit d'équipe



J'ai relevé des challenges avec motivation rigueur détermination et pédagogie



A ce jour, je souhaite accompagner mes équipes dans la culture de la qualité et la sécurité des soins, pour la plus grande satisfaction des patients



"Travailler pour l'humain avec l'humain"

Paul RICOEUR

Et

" Taiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être, et vous les aiderez ainsi à devenir ce qu'ils peuvent être "

Johan Wolfgang von GOETHE



Voilà ma philosophie du prendre soin tant pour les patients que pour les équipes



Mes compétences :

Conduite d'Audit

Hygiène

Organisation des ressources humaines

Organisation des soins

Technique de communication et d'information

Maitrise des outils bureautiques

Conduite de réunion

Mise en place de projets

Ingénierie de formation