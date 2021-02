Florence TUSSEAU

Riche de 12 années d’expérience dans la conception et la diffusion de supports marketing et communication, j’enrichis régulièrement mes compétences dans la réalisation de nouveaux challenges : le dernier en cours, c'est la création d'un PIM.

Fédératrice, curieuse et toujours à l’écoute des évolutions du marché et des méthodes de travail, je dispose de connaissances solides dans les domaines suivants :



* MARKETING : développement de supports digitaux (sites corporate et e-commerce, référencement, stratégie d'évolution, CMS standard (Wordpress) et spécialisé), réflexion et déploiement de stratégies (réseaux clients, marques, charte graphique,...), conception et mise à jour de packagings (développement format, charte graphique et contenu).



* COMMUNICATION : conception d'outils de valorisation des produits (catalogues, vidéos, argumentaires, PLV), développement de supports pédagogiques (guides, chartes, notices), relations presse en BtoB et BtoC, organisation d’événements (salons, séminaires, test produits).



* COMPETENCES TRANSVERSALES : stratégie de communication, définition et déploiement des plans d'actions, élaboration de contenus rédactionnels, coordination interne/externe (agences, prestataires, services internes) des projets, gestion des plannings et des budgets, management et supervision d'équipe



A l'aise dans la valorisation des produits et des services, en BtoB et BtoC.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Pack office

Photoshop

Manager

Marketing

Organiser

Communication

Relations Presse

Négocier

Stratégie de communication

Réseau

Packaging

Relations internationales

Relation fournisseurs

Création et rédaction de briefs

eCommerce

Back Office

Team Management

Adobe Photoshop

Lotus 1-2-3

Suite Adobe