Florence DUSSOPT

17 ans d'expérience dans les Systèmes d'Information en tant qu'Ingénieur d'Etudes chez IBM France.



Principales compétences professionnelles :



- analyse, conception

- rédactionnel (cahier des charges, spécifications, manuels utilisateurs, scénarios de tests, présentations fonctionnelles, supports de formation, communication projet)

- développement

- intégration et tests

- gestion des incidents , optimisation des process, qualité

- assistance et formation utilisateurs, transfert de connaissances

- gestion de projet (planning, reporting, encadrement)



Mes compétences :

SAP Solution Manager (Gestion du Changement)

Développement et maintenance applicative

Tests et validation

Intégration et Assurance qualité

Gestion des process et méthodologie

Industrie, Assurance

Accompagnement utilisateurs (formation, UAT, suppo

Encadrement