Florent AUNEAU

Spécialiste faune flore, habitats naturels :

- étude et évaluation d'impacts, proposition de mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi,

- gestion d'espace naturels / hybrides et urbains.



www.ecocoop.fr

Références sur l'urbanisme, infrastructures de transports, éolien et carrières avec la gestion de Réserve Naturelle Régionale (actuellement co-gestionnaire de la Ferme bocagère de la Chauffetière 49 Drain).



Je vous invite à me contacter pour des informations complémentaires (références, disponibilités, devis).

Mes compétences :

Animateur

Biodiversité

Botanique

Flore

Naturaliste

Phytosociologie

Chiroptère