Bonjour,



Actuellement en recherche d'emploi en Romandie, je suis diplômé en informatique et en management (niveau Master 2, Expert en Informatique).



Tout en étant intéressé par la gestion de projets, mon profil est plus celui d'un développeur avec la connaissance de 20+ langages de programmation et de script.

J'ai néanmoins des compétences solides en administration système et réseau, BDD et management.



Quant à mon parcours professionnel, j'ai 2 ans d'expérience en entreprise sur des projets variés : Web, API, IAM, SSO, développement VB .NET, etc.



C'est grâce à mon penchant pour l’entraide et l’enseignement que je suis devenu professeur au sein de ma propre école. En tant que Supinfo Certified Teacher (SCT), j'ai enseigné l'intelligence artificielle (Lisp), la programmation orientée objet et la web strategy.



Je vous souhaite une agréable lecture de mon CV.



N'hésitez pas à me contacter.



Cordialement,



Florent Diez.



Mes compétences :

Visual Basic .NET

Linux

ITIL

jQuery

SQL

SDL

Python Programming

PHP

Oracle PL/SQL

Business Intelligence

Microsoft SharePoint

Microsoft Exchange Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Lisp

C++

JavaScript

Java Enterprise Edition

Java

HTML

Cisco Switches/Routers

Cascading Style Sheets

Certifications Cisco CCNA et CCNS (académiques)

C Programming Language

Apple MacOS

Android

Active Directory

MVC

AngularJS

ASP.NET

Windows PowerShell

Python