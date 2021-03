Florent DUROCHER

Chargé d'Affaires Gestion Privée à la Caisse d'Epargne Île-de-France, j'interviens au sein des agences afin d'apporter une expertise auprès de leur clientèle Patrimoniale (300 K€ à 1 M€ d'avoirs financiers).

J’ai à cœur de développer la relation bancaire et patrimoniale avec mes clients, tout en enrichissant mon portefeuille de nouveaux contacts.

Volontaire, rigoureux et doté d’une forte capacité d’adaptation, je recherche sans cesse de nouveaux challenges.

Véritable passionné d’économie, je suis ouvert aux différents débats, plus particulièrement sur les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.



Mes compétences :

Management

Finance

Immobilier

Fiscalité

Défiscalisation

Banque privée

Assurance

Conseil

Gestion

Gestion de patrimoine

Gestion du risque credit