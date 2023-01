Florent LOCK KOON

Déjà 9 ans dexpérience dans le domaine du développement informatique. Je suis une personne autonome et autodidacte avec la capacité dorganiser et planifier ses tâches.



Language informatique: PHP/MySQL, HTML/CSS/SASS, Bootstrap, Jquery, vanillaJs, vueJs, Laravel, nodeJs, Symfony, Ionic, AngularJs, GITLab, PHPUnit, behat, Mink



CMS : Prestashop , October CMS, WordPress



LOGICIEL : Suite bureautique window et mac, Photoshop, G Suite, Mamp, Chrome-dev, Phpstorm, Sequel pro, Libre project, draw.io, Postman, Docker, Slack, Trello