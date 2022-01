Florent MOULLET

Je suis ingénieur en informatique industrielle. J'ai une bonne expérience du rôle de développeur et des activités connexes que ce rôle implique. En terme d'activités j'ai pu avoir une expérience dans les rôles suivants:



• Développement informatique (notamment en informatique embarquée)

• Pré-intégration

• Support

• Intégration



Je peux intervenir sur les environnements techniques suivants :



• Modélisation UML : Rhapsody, TAU, boUml.

• Langages : C, C++, Ada, Visual Basic

• IHM: QT4

• Micro contrôleur : STM32 (cortex M3)

• Outils de développement : Eclipse, Visual C++, editeur de texte + compilateur annexe.

• Gestion de configuration : ClearCase, git (débutant) , Svn(client basique)

• Standards et Normes : Cosem , GSM/GPRS (débutant), SAR

• Systèmes : Linux, Windows, UNIX.

• Traçabilité : DOORS

• Exécutifs temps réel : Threadx, RTKE, Nucleus (utilisateur wrappé)

• Gestion de fait technique : Clearquest , ddts, Team track

• Safety: Do178c



Les domaines d'activités sur lesquels j'ai eu à évoluer ont été divers et m'ont permis de démontrer mes capacités d'adaptation. Ces domaines ont été les suivants:



• Energie : Applicatif comptage électrique

• Automobile : Middleware

• Avionique : Middleware, firmware

• Télécom : Middleware, OS



Mes compétences :

Langage C/C++

Langage C++

Français

Langage c

SVN

Anglais avancé

Clearcase

Traçabilité

Modélisation

UML

Git

Eclipse

Visual C++

IHM

Do178