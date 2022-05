Nicolas KRAEMER

Spécialisé dans le développement de bancs de tests et de logiciels embarqués, j'ai notamment réalisé plusieurs projets pour les sociétés Thales Avionics, Thales Systèmes Aéroportés, Sagem Défense et Sécurité ou encore Davey-Bickford.



Dynamique et motivé, je suis actuellement à l'écoute du marché dans la région bordelaise.



Mes compétences :

Logiciel embarqué

Banc de tests

Visual Basic

FPGA

VHDL

VxWorks

C

Electronique

Labview

C++

TestStand

C#

Microsoft .NET