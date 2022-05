Pierre-Emmanuel MORDELET

Je suis passé par des entreprises spécialisées en aéronautique (Sagem, Thales, Zodiac), en métrologie (Itron) et dans le domaine médical (Osyris).



Diverses missions réalisées:

- Intégration, Vérification, Validation, Qualification (IVVQ) de sous ensemble électronique

- Assistant ingénieur électronique

- Test et réparation de cartes sur bancs de test automatiques et manuels

- Détection de pannes (procédures de détections des causes de pannes, test climatique, rayon X)

- Technicien R&D sur les modems intégrés dans des compteurs électriques

- Technicien moyen d'essai (Rétro-engineering, mise à jour des dossiers de définition, des architectures de base de données et du support en électronique sur divers projets)



Mes compétences :

FPGA

VHDL

C

Assembleur

Câblage

MATLAB

Optique

Labview

Microsoft Office