Gilles LINDECKER

Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Rational ClearCase

WinDev Mobile

WinDev

Turbo Pascal

SingleStep 7.7

RoboHelp

RTX

Python Programming

PC Hardware

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows Millennium

Microsoft Windows CE .NET

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual C/C++

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Dynamics AX

Microsoft DOS

Microsoft C-SHARP

Matlab

LabVIEW

ECLiPSe

DOORS

CORBA

C++

C Programming Language

Assembler