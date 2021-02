Florent PELLEGRINO

PELLEGRINO Florent né à Nice le 01/04/1992.

Possesseur du permis B depuis Mai 2012.

Diplômé du Master 2 CRES (climat, risques, environnement et santé) à l’université de Nice Sophia Antipolis et d'un titre RNCP de niveau 2 de Responsable Qualité Sécurité Environnement obtenu à l'école du CESI à Sophia-antipolis en alternance à Sud-Est Assainissement Veolia propreté.



Actuellement en poste en tant que Responsable Hygiène Sécurité pour la direction de la collecte des déchets de la Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins, je suis ouvert aux opportunités d'emplois.



Mes compétences :

MapInfo

ArcGIS

Géologie

Permis B

Climatologie

Aménagement du territoire

Droit de l'Environnement et des Risques Naturels

Développement durable

Prise de mesures sur le terrain

Gestion de projet

Environnement

Reporting

Statistiques

Ecotoxicologie

SME

Idrisi Selva

Internet

Cartographie SIG

Microsoft Office

QGIS

Évaluation des risques professionnels

Diagnostic déchets

Audit qualité

Analyse accident de travail

Analyse environnementale

ADR

Système de management de la Qualité

Qualité

Sécurité

Waste Collections

Risk Analysis

Composting

Waste Management

Household Waste

Request for Information

Risk Management

Environmental Law

Krav Maga

Project Management

Scrum Methodology