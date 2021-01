Florent SELVES

Fort d'une longue expérience en développement electronique et microélectronique acquise au sein de laboratoires de développement d'entreprises telles que Thales, Philips ou NXP, je propose mes services aux entreprises qui souhaitent bénéficier de mon expérience en électronique analogique.

J' exerce de préférence en portage salarial. Ce statut me permet d'auto gérer mes frais professionnels et d'avoir plus de liberté dans le choix des missions.



Mes compétences :

Analog-to-Digital Converter

Semiconductors

DC/DC converter

Electronique analogique

Thechnologie CMOS ou BiCMOS

Simulation de circuits électroniques analogiques