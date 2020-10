Florent THIEBAUT

J'ai grandi dans le milieu agricole en Champagne-Ardenne. Depuis le lycée, mon parcours scolaire est orienté vers le secteur de l'agriculture.



Grâce à mon diplôme de BTSA technologies végétales et à celui d'ingénieur agricole, j'ai acquis des compétences scientifiques et techniques.



Je suis une personne déterminée qui s'investit beaucoup dans son travail. A travers mes divers stages en France et à l'étranger, j'ai découvert des systèmes de production différents. j'ai pu analyser l'organisation de l'agriculture et voir la composition de plusieurs filières. Je dispose de bonnes compétences agronomiques. Je suis spécialisé en protection des plantes.



Mes compétences :

Agriculture

Expérimentation

Agronomie

Conseil

Technique

Environnement

Ingénieur

Responsable