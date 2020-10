Florent VARIN

Double diplômé de l'école d'ingénieur ESTIA et de l'université de Wolverhampton (UK), j'ai acquis un savoir-faire en ingénierie d'étude et d'essai dans le domaine de la recherche et du développement de nouvelles technologies pour l'environnement (Biotope) et le naval (DCNS).



Aujourd'hui enseignant contractuel en mathématiques depuis 3 ans en outre-mer (La Réunion, Guyane, Mayotte), je m'épanouis à transmettre des savoirs aux lycéens, tant sur le plan humain que scientifique.



A l'écoute d'éventuelles opportunités dans l'océan indien (Mayotte ou La Réunion), contactez-moi pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Prototypage rapide

Calcul de structures

Procèdes de fabrication Résistance des matéri

JAVA

Conception

CAO

Management de projet

Matériaux composites

Langage C

XHTML

SolidWorks

Pro/ENGINEER

Personal Home Page

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Matlab

ISO 900X Standard

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

Catia

C Programming Language

Abaqus

ANSYS

Automobile

Mécanique

Aéronautique