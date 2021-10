Florent VRAY

En recherche d'opportunités idéalement en Ingénierie mécanique et des matériaux.

Je souhaiterais participer à la conception, au développement de projets innovants ou de nouveaux programmes.

Curieux et passionné depuis longtemps par les sciences techniques, j'aime m'investir dans ce que j'entreprends. Ma recherche d'emploi se tourne vers les projets innovants et challengeant dans les domaines de laéro-spatial, de la défense, de l'industrie ou des transports de préférence.

Fort de compétences techniques et organisationnelles, grâce aux enseignements reçus, jaimerais pouvoir mélanger ces deux mondes dans ma vie professionnelle !