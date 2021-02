Valérie VALÉRIE GAILLARD

A la recherche d'un poste d'ASSISTANTE DE DIRECTION



Depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai cessé de me réinventer.



Mon objectif aujourd'hui est de m'engager dans un poste d'assistante dans la construction qui me permettra de valoriser mes qualités et mes centres d'intérêt :



transmettre mon goût d'apprendre, de découvrir, mon enthousiasme et l'amour de mon métier,



épauler mon responsable en anticipant, écoutant, observant, décryptant, gérant son agenda et l'alerter en tant que collaboratrice loyale et prévenante,



mettre en place l'onboarding pour les nouveaux arrivants et être leur référente au sein du service,



véhiculer une image positive de mon entreprise via les réseaux sociaux grâce à mes connaissances digitales.



mes atouts : Polyvalence, esprit d'équipe, sens du service, adaptabilité, autonomie, discrétion.