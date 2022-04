Reza AFSHAR

Le web nous apporte de nouveaux avantages de communication dans l’espace et dans le temps, et j’espère obtenir des contacts à juste titre. Je me représente en tant que responsable de travaux ou autres professions en correspondances.



Le travail en équipe, la capacité d’adaptation, le sens des responsabilités et de l’organisation ainsi que les connaissances techniques sont autant de compétences que j’ai pu développer au cours de ma carrière et m’investir au quotidien sur des projets importants en abordant l’ensemble des aspects d’un projet qu’ils soient financier, technique ou administratif fait parti de mes motivations.



Mon efficacité associée à mes qualités humaines et relationnelles m’ont permis de réaliser des constructions répondant aux attentes de chacun. Polyvalent.



Ainsi je suis en mesure de vous apporter mon esprit d’équipe, mon goût du travail bien fait, mais aussi mon talent managérial.





afsharfr@yahoo.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Rigueur/réactivité

Capacité d'adaptation et d'implication

Communication

Management

Autonome et responsable

la maintenance

Microsoft Project

Ordonnancement

Pilotage

Second oeuvre