Gilles MOCQUE

Vous êtes chirurgien, médecin spécialiste ou généraliste, Taga médical est en mesure de vous proposer des postes vacants sur toute la France. Les postes sont en CDI - CDD ( long ou vacation à la journée, week-end ).

Taga médical un spécialiste des professions cadre de la santé.

Alors, sollicitez moi, c'est avec plaisir que j'échange avec vous, ainsi que mes équipes en Agence.



Vous êtes commercial ou consultant avec une expérience sur le travail temporaire ou dans la santé, rejoignez mes équipes et soyez acteur de notre développement .



Homme très à l'écoute de ses collaborateurs avec néanmoins une exigence certaine, je travaille avec envie, motivation et un esprit tourné vers le développement. La cohésion d'équipe est pour moi très importante et permet ainsi ce développement tout comme l'épanouissement personnel de chaque collaborateur.



Mes compétences :

Management

Conseil en ressources humaines

Directeur Commercial

Gestion Centre De Profit

Santé