Dominique ROUSSEL

Mes missions :

Depuis 20 ans dans le Groupe Adecco, je manage aujourd'hui l'équipe commerciale Onsite Solutions et l'équipe des Consultants Méthodes et Process prenant en charge les projets RH et le développement des comptes stratégiques du portefeuille Adecco par des solutions innovantes permettant la réduction des coûts, l'optimisation du recours à l'intérim, et des gains de productivité

essentiels au développement des entreprises et dans le respect de la rentabilité de mon business.



Analyser le besoin, identifier et diagnostiquer la problématique RH chez les clients et les prospects.

Produire, Conceptualiser et rédiger une offre sur-mesure. Elaborer et coordonner la mise en œuvre des prestations (en mode projet le plus souvent),rechercher et mobiliser les compétences internes et externes, mais aussi animer les réunions, et réaliser le suivi des prestations.



Mes compétences :

recrutement

ressources humaines

Conseil

RH

Direction commerciale