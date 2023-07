Diplômée dune licence en styliste et modélisme à ESMOD Roubaix, je cherche actuellement à développer mon savoir-faire et savoir-être au profit dune entreprise correspondant à mes valeurs.



Lart et la création mont toujours passionnée. Petite, jai fait beaucoup de musique, de danse et les Beaux-arts. Au final, je me suis tournée vers la création de mode parce que le fait dexprimer une idée de façon concrète, de représenter ce que je ressens à travers le vêtement est pour moi une forme dart.



Je développe actuellement ma propre marque, Keira, à travers laquelle je crée des vêtements prêt-à-porter haut-de-gamme principalement féminins mais aussi masculins.



Passionnée de stylisme photo, jorganise régulièrement des shootings photos en collaboration avec des photographes, mannequins professionnels et make-up artistes. Je participe également à des événements comme des défilés ou concours créateurs pour mettre en valeur mes créations.



Ambitieuse et surtout motivée, je recherche principalement un poste en bureau de style, studio photo ou modélisme mais je reste ouverte à dautres opportunités demploi. Nhésitez pas à me contacter à ladresse suivante: florentine.boutoille@fr.esmod.net .