Florian BOULAY

Passion du commerce, goût pour le travail terrain, culture du résultat, sens du contrôle et des priorités.

Consolider mes acquis, élargir mes compétences et développer des savoirs faire complémentaires.



Bac+3 Responsable de centre de profits

7 ans d'experiences dans la grande distribution( Agent de maitrise et Cadre)



Je suis Responsable d'un magasin Lidl qui est une enseigne incontournable de la grande distribution:

1500 magasins/35 000 collaborateurs.



Mes compétences :

Produits de grande consommation

Commerce

Management d'équipe

Management

Produits frais

Gestion

Esprit d'équipe