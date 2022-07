Florian COQUEUX

Anciennement étudiant en Licence Professionnelle Déchets et Économie Circulaire à l'université de Tours, j'ai effectué mon année d'alternance au SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts où j'étais Chargé de mission collecte.



Durant cette année je me suis intéressé à la gestion des différents flux de déchets et à leur type de valorisation.



Je suis actuellement en recherche d'emploi dans le domaine de l'environnement et plus spécifiquement dans le domaine de la sensibilisation, le prévention et la gestion de déchets. C'est avec ferveur que je recherche un poste de responsable prévention déchets / ambassadeur du tri dans les alentours de Strasbourg.



Mes compétences :

Attestation « la communication engageante et les nudges au service de la réduction et de la gestion des déchets » (2020)

Guide composteur (2019)

TOEIC (juin 2016, score: 720)

Permis voiture (2014)

Permis moto (2015)

C2I (Certificat Informatique et Internet)

BAFA (Brevet d'Aptitude au Fonction d'Animateur)

PSE1( Premier Secours en Equipe de niveau 1)

BNSSA (Brevet de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)