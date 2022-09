Florian DEFAIX

Graphiste depuis plus de 10 ans, j'ai réalisé au cours de mes précédentes expériences professionnelles, des projets graphiques, d'édition, vidéos et web appartenant à des domaines aussi variés que l'électroménager, la parapharmacie, la banque et l'alimentation. De plus j'ai participé à la mise en page du

journal Le Bien Public durant 2 ans.



Je m'intéresse depuis toujours à l'illustration, aux arts urbains ainsi qu'à la vidéo et j'aime

investir de multiples champs créatifs et supports de communication. Du print au web en

passant par la vidéo, j'interviens sur les différents médias pertinents pour la réalisation d'un

projet.



En contact direct avec les clients, ma parfaite connaissance de la chaîne de production et

ma maîtrise des logiciels de développement me permettent d'apporter un conseil aussi bien

sur la conception que sur la réalisation des projets dont je suis en charge. Animer des

réunions, élaborer et présenter des concepts créatifs ainsi qu'organiser les différentes étapes

de réalisations d'un projet de communication sont des tâches quotidiennes de ma fonction.



Mes capacités d'adaptation et de travail en équipe me permettront de m'intégrer

facilement au sein d'une entreprise et d'être rapidement opérationnel.

Créatif, rigoureux et doté d'un esprit entreprenant qui s'associe parfaitement à la création et au suivi de projets. Je serai heureux de vous rencontrer pour mieux détailler vos attentes et l'intérêt d'une collaboration.



Mes compétences :

Gestion de projet

Flash

Montage vidéo

Illustrator

Photoshop

After effect

Communication

Graphisme

Actionscript

Web

Internet