Marie-Laure CHARDON

Bonjour,



Je développe quatre types d’activités complémentaires en communication :



- l'animation en maisons de retraite et résidences pour personnes âgées;



- la rédaction de communiqués et dossiers de presse, d’articles journalistiques, de discours, d’ouvrages;



- la présentation de cours en communication;



- la conception, présentation et réalisation d'émissions de radio.



Mes compétences :

Réalisation d'émissions de radio

Communication

Rédaction de communiqués et dossiers de presse

Coaching médiatique

Animation en Ehpads et résidences services seniors

Rédaction d'articles de presse