Florence DUBRULLE

Mon métier de correctrice consiste à intervenir sur tout texte destiné à la publication. En véritable détective, je traque la moindre faute, je mène lenquête pour vérifier les informations tout en veillant à la cohérence du texte et en assurant une présentation typographique de qualité.

Je suis une femme de lombre et je l'assume parfaitement. Ma rigueur et mon expertise permettent à mes clients de mettre en lumière leur image de marque.





Mes compétences :

Relecture

Réécriture

Secrétariat de rédaction