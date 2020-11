Diplômé d'un Master 2 de Communication Internationale à Lyon 3, je dispose de 2 ans d'expérience valorisante dans le milieu de la communication.



Rigoureux et fort d’un esprit et d’une méthode de travail d’ores et déjà structurés, je suis en mesure de travailler sur une pluralité de domaines allant de la création de supports de communication à la gestion d'un événement en passant par l'animation d'un site web et des réseaux sociaux.



Toujours à l'écoute de potentielles opportunités, je reste à votre disposition par e-mail : florian.ghibaudo@hotmail.com



Mes compétences :

Travail en équipe

Adobe InDesign

Veille concurrentielle

Traduction anglais français

Communication interne

Benchmarking

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet

Microsoft Office

Communication

Marketing

Microsoft Word

Microsoft Excel

HTML

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Cascading Style Sheets