Persévérant, organisé et à l'écoute des besoins, j'ai le goût du challenge et la volonté de participer au succès d'une entreprise, Je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles, pour toutes informations : f.joswiak@laposte.net



Mes compétences :

Création de site web

OHSAS 18001

Flyers

Accueil physique et téléphonique

Audit interne

Gestion de la relation client

Prospection clientèle

Suivi client

Gestion d'une base de donnée

Développement à l'export

Gestion de appels d'offres