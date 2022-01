Florian KURUCZ

De formation Ingénieur en informatique, j'évolue depuis plusieurs années dans le monde des SSII en pratiquant les métiers de chef de projet et Consultant fonctionnel SAP spécialisé plus particulièrement dans le domaine Supply Chain.



Compétences / Connaissances

• S.I. / SAP : Compétences techniques, fonctionnelles (supply chain), chef de projet

• Modes Maintenance / Projet

• Contexte international / off-shore

• Autonomie, capacités d’apprentissage et d’adaptation



Savoir Faire

• Déploiement d’ERP (« roll-out » SAP)

• Gestion de projet : élaboration et suivi de plannings, (outils : Microsoft Project, Clarity)

• Management d’équipes projet

• Expert supply chain SAP (modules SD / MM / LE)

• Expert EDI et conversion de données

• Langage ABAP (Debug), notions dans de nombreux langages (C, COBOL, …)

• Outils bureautiques (MS-Office, Open Office)

• Notions .NET



Mes compétences :

SAP ABAP

SAP Sales and Distribution

SAP Material Management

Gestion de projet

Migration de S.I

EDI, IDOCS