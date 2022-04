Florian LISSANDRES

Très intéressé par le milieu informatique, je suis aussi passionné d'aéronautique et espère pouvoir lier ces deux centres d’intérêts dans ma future carrière professionnelle.

J'envisage sérieusement trouver un poste de recherche et développement dans une grande firme aéronautique.



Mes compétences :

JEE

SQL

Linux Security Module

Aéronautique

JAVA

UNIX

Windows

C++

UML Langage de Modélisation

Réalisation de tests fonctionnels

Informatique

SAP module Sales and Distribution

ERP SAP

Réalisation de spécifications fonctionelles détail

ABAP